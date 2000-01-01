О нас
«Радио Мелодии века» уникальная радиостанция - мы первые в Республике Беларусь, кто начал вещание в формате «Ретро». Старт был дан 7 сентября 2000-го года. «Мелодии Века» закрепились на частоте 96.2 FM в Минске, где нас можно услышать и поныне в любое время суток.
«Мелодии века», это музыка лучших воспоминаний, музыка проверенная временем, музыка популярная как в нашей стране, так и во всем мире. Слушая «Мелодии Века» человек с лёгкостью окунётся в воспоминания лучших моментов своей жизни.
Первый класс, первая любовь, первый поцелуй… Мы делаем всё, чтобы стать Вам ещё роднее, ещё ближе, ещё любимее.
Программа приветов и поздравлений. Передать привет или поздравление можно посредством СМС сообщения, короткий номер 9620.
Понедельник - Пятница, с 18:00, до 19:00. В это же время в рубрике "Билетная касса" проходит розыгрыш билетов на различные мероприятия (кино, выставки, концерты).
Стоимость СМС: Velcom: 1.0 руб. МТС: 1.04 руб. Life: 1.25 руб.
Наши Акции и Программы
Музыкальный киоск
Программа о лучших вариантах проведения досуга в Минске. Вам останется только определиться с местом и временем.
По будням в 9:40 и 17:40
Внесите в расписание
Музыка появилась в фильмах еще во времена немого кино. Легкие развлекательные мотивы сопровождали «движущуюся фотографию», чтобы перекрыть сильный треск проектора. В наше время музыка - проводник всего того, что хочет сказать режиссер. В эфире Радио «Мелодии века» звучат известные композиции из всеми любимых фильмов, как советских так и зарубежных.
Музыка кино
Наталья Сопия
Заместитель директора
Наша команда
Дмитрий Белохвостик
Программный директор, музыкальный редактор
Татьяна Немчанинова
Ведущая
Инна Линн
Ведущая
Константин Рогач
Специалист по кадрам
Татьяна Киевицкая
Генератор идей
Вадим Францевич
Системный администратор
Анна Агунович
Менеджер по продажам
Радио "Мелодии Века"
Наш адрес: Ул. Сурганова, 26, офис 125
Тел./факс: +375 17 290 48 14
Телефон рекламной службы: 290-48-16, 290-46-91
email: advert@radioba.by
УНП 100054836
email для розыгрышей: igra@melodiiveka.by
email для связи: radiomelodiiveka@gmail.com