Программа приветов и поздравлений. Передать привет или поздравление можно посредством СМС сообщения, короткий номер 9620.

Понедельник - Пятница, с 18:00, до 19:00. В это же время в рубрике "Билетная касса" проходит розыгрыш билетов на различные мероприятия (кино, выставки, концерты).

Стоимость СМС: Velcom: 1.0 руб. МТС: 1.04 руб. Life: 1.25 руб.

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Музыкальный киоск

Программа о лучших вариантах проведения досуга в Минске. Вам останется только определиться с местом и временем.



По будням в 9:40 и 17:40

Внесите в расписание

Музыка появилась в фильмах еще во времена немого кино. Легкие развлекательные мотивы сопровождали «движущуюся фотографию», чтобы перекрыть сильный треск проектора. В наше время музыка - проводник всего того, что хочет сказать режиссер. В эфире Радио «Мелодии века» звучат известные композиции из всеми любимых фильмов, как советских так и зарубежных.

